Emergenza Coronavirus, problema pensioni a Bussana: l’ufficio postale è chiuso e i residenti dovranno andare a Sanremo per ritirarla

Da oggi l’emergenza Coronavirus creerà non pochi problemi ai residenti più anziani di Bussana. L’azienda ha scelto di chiudere l’ufficio postale del paese senza comunicare al momento una data di riapertura.

Come fare, quindi, per le pensioni? Oggi i pensionati dovranno fare quello che fino ad oggi è stato sconsigliato: spostarsi di qualche chilometro. Per chi è in possesso della tessera elettronica l’ufficio di riferimento sarà quello di Poggio, anch’esso chiuso, ma con il servizio elettronico a differenza di quello di Bussana.

Chi, invece, usa il metodo ‘tradizionale’, dovrà andare fino all’ufficio di San Martino. Ufficio che, domani, sarà a dir poco affollato, nuova contraddizione rispetto alle norme del momento.

Quando riaprirà l’ufficio di Bussana? Ci siamo finti clienti interessati e abbiamo contattato le Poste, dalle quali ci fanno sapere che al momento non è ancora stata fissata una data.