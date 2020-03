È morta nella notte Maria Alcenio, Presidente Regionale ANFCDG Liguria: il cordoglio di Francesco Verrando

”Con profonda tristezza a nome dell’associazione annuncio la scomparsa dell’orfana di guerra Maria Alcenio cl. 1938, presidente del Comitato Provinciale di Genova e del Comitato Regionale della Liguria”. Ad annunciarlo è il vicepresidente dell’ANFCDG Liguria (Associazione Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra) Francesco Verrando.

“Da oltre sessant’anni era un pilastro del sodalizio genovese, sempre disponibile al servizio e al sociale nella memoria del padre tenente Alcenio Renato, ufficiale del 8° Reggimento Alpini Divisione Julia, operante sul fronte occidentale e in territorio greco-albanese, disperso nell’affondamento del Piroscafo ‘Galilea’ la notte del 29/03/1942.

Per lunghi anni aveva svolto l’attività di impiegata presso uno studio commerciale, mettente a disposizione il proprio tempo libero per l’associazione. Per oltre trent’anni aveva svolto le mansioni di segretaria, sempre presente alle attività del sodalizio, ai congressi ed alle cerimonie, con sempre appuntato sul bavero il distintivo di orfana di guerra di cui andava tanto orgogliosa”.