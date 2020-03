Ventimiglia: gravi problemi di gestione alla residenza 'San Secondo' di Ventimiglia dove si registrano diversi casi di Covid-19

Sono 13 le persone positive al Coronavirus alla residenza sanitaria per anziani ‘San Secondo’ di Ventimiglia. Una situazione sicuramente difficile per gli ospiti ma anche per chi si occupa del servizio sanitario all’interno.

Sono infatti tre i dipendenti che si sono ammalati all’interno della struttura, gestita dalla cooperativa ‘Il Faggio’. “La situazione è difficilissima – dicono dalla cooperativa Il Faggio – e continuiamo a non ad avere il materiale di protezione che è indispensabile, una struttura che aveva 53 ospiti di cui alcuni ora in ospedale”.