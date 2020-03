Ventimiglia: duro attacco del Sindaco Scullino alla Protezione Civile nazionale "Queste non sono mascherine ma carta straccia" (Video)

“Da 20 giorni attendiamo le mascherine e ieri la Protezione Civile di Roma ci ha inviato degli stracci. Non le butteremo ma le utilizzeremo per togliere la polvere. Ci hanno inviato della carta straccia da affidare ai nostri operatori. Non vogliamo fare commenti ma questa è la situazione”.

Duro attacco del Sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, dopo l’arrivo delle mascherine dalla Protezione Civile di Roma. “Non sono certo considerabili come vere e propri dispositivi di protezione – ha terminato – e non voglio commentare oltre una situazione incredibile”.