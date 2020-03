Richieste certificati per i pensionati frontalieri: le rassicurazioni del vice Sindaco di Camporosso Maurizio Morabito

“Mi sono pervenute diverse segnalazioni su richieste dei certificati per i pensionati frontalieri. Richieste che stanno arrivando da parte della pensione complementare. Le preoccupazioni sono molte e il dubbio di vedersi sospendere la pensione, visto l'impossibilità di potersi recare all'anagrafe con il rischio contagi per il coronavirus, per gli 8.000 pensionati è alto”.

Interviene in questo modo il vice Sindaco di Camporosso, Maurizio Morabito, come amministratore locale e membro del consiglio direttivo dell'associazione frontalieri FAI.

“Mi sono adoperato – prosegue – affinchè ci sia una proroga. Mi è stato confermato che le disposizioni francesi valgono anche per gli italiani. Chiunque riceva la richiesta ha due mesi ulteriori, dalla scadenza, per inviare il certificato. Ricordo che per le pensioni percepite da Monaco, seguito l'accordo preso dal FAI e dal governo monegasco, si ha già normalmente tre mesi di tempo”.

“Voglio quindi tranquillizzare tutti i miei concittadini e in eguale modo tutti quelli della nostra provincia – termina Morabito - che non ci saranno problemi e di non recarsi alle anagrafe in questo momento delicato per la salute. Restate a casa”.