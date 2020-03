L’emergenza Coronavirus mette in ginocchio i coltivatori, intervista a Gianluca Boeri (Coldiretti): “Le aziende rischiano di perdere tra l’80 e il 100% del fatturato” (Video)

Il mondo del fiore e, in generale, dell’agricoltura rischia di riportare serie conseguenze dal lockdown di queste settimane. Da quando si sono fermate le esportazioni le imprese del territorio sono in pesante sofferenza e ancora non si sa quando inizierà la strada verso un lento ritorno alla normalità.

Ne abbiamo parlato approfonditamente con Gianluca Boeri, presidente regionale di Coldiretti. Le aziende di zona rischiano anche di perdere tra l’80 e il 100% del fatturato annuale con conseguenze facilmente immaginabili. La primavera è stagione clou per le vendite, ma ora è tutto bloccato e non si sa fino a quando.