Imperia: per contenere l'epidemia da Covid-19 l'Amat chiude gli uffici ma attiva una serie di numeri telefonici e mail

A seguito dei provvedimenti del Governo sulle misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19, l’Amat Spa di Imperia, tenuto conto delle misure adottate che di fatto limitano drasticamente lo spostamento delle persone, ha chiuso al pubblico gli uffici amministrativi e l’ufficio clienti.

L’azienda è contattabile dai clienti ai seguenti numeri di telefono: dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17: 0183713407, 0183713427 o 0183713436. Per segnalare guasti e richieste di intervento urgenti (attivo 24 ore al giorno) 0183293641. Il servizio acquedotto risponde al 3357316650 e quello fognature al 3357316648. E’ inoltre attivo il numero per messaggi Whatsapp allo 0183713409 mentre, per comunicare via mail si può scrivere a: info@amat-imperia.it, clienti@amat-imperia.it, o via Pec a: amatspa.pec@postecert.it.