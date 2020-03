Emergenza Coronavirus: in Liguria il numero dei contagiati supera quota 2 mila, le vittime salgono a 254

I 1074 ospedalizzati sono così suddivisi:

• Asl1 - 148 (20 in terapia intensiva)

• Asl2 - 164 (21 in terapia intensiva)

• ASL 3 Colletta di Arenzano/Gallino Pontedecimo – 15

• Asl 3 Villa Scassi – 147 (17 in terapia intensiva)

• Asl4 – 62 (9 in terapia intensiva)

• Asl5 - 108 (15 in terapia intensiva)

• San Martino – 238 (41 in terapia intensiva)

• Galliera – 126 (16 in terapia intensiva)

• Gaslini - 1

• Evangelico – 65 (8 in terapia intensiva)