Emergenza Coronavirus: anche la Croce Verde Intemelia in campo con un'ambulanza dedicata ai pazienti Covid-19

Da oggi la Croce Verde Intemelia, in aggiunta ai servizi di emergenza, al servizio di Automedica Alfa3, ed ai servizi di trasporto sanitario ordinario è anche operativa h24 con un'ambulanza dedicata per intervenire su servizi con sospetto rischio infettivo da Covid-19 e su tutti gli altri servizi ad elevato rischio biologico che si verificano principalmente su tutto il suo territorio di competenza, ovvero il Comune di Ventimiglia, i Comuni della Valle Roja, ma anche ovunque la Centrale Operativa 118 gli richieda di intervenire.



Inoltre continua il servizio di consegna farmaci in collaborazione con il Comune di Ventimiglia. Per info chiamare il numero 0184 351175.

La Croce Verde Intemelia Invita infine la cittadinanza a sostenere il suo impegno contribuendo all'acquisto dei DPI, mascherine, tute ed occhiali protettivi necessari alla sicurezza dei suoi operatori anche con un piccolo contributo economico attraverso la piattaforma #gofundme oppure con bonifico su IBAN IT35 M062 3049 1120 0003 1335 242.