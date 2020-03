Coronavirus: venerdì a Triora consiglio comunale da casa, è il primo comune della provincia di Imperia

Ai tempi dell’emergenza Coronavirus anche i Consigli Comunali si possono fare da casa. Sarà Triora il primo Comune della provincia di Imperia a sperimentare questo sistema.



L’amministrazione del piccolo borgo della Valle Argentina è stata la prima ad adottare l’analogo metodo per la giunta, così come per lo smart working dei dipendenti comunali. È stato il vicesindaco Giovanni Nicosia a predisporre i sistemi necessari per lo svolgimento da casa delle funzioni operative ed amministrative dell’ente.



Così, venerdì, alle 10, verrà sperimentato il primo Consiglio Comunale con sindaco, assessori, consiglieri, segretario comunale e dirigenti tutti collegati da casa e sulla stessa piattaforma, in streaming. Inoltre l’assise potrà essere guardata anche dalla cittadinanza attraverso la pagina Facebook del Comune. Un sistema che si è reso necessario in questo momento e che potrebbe essere adottato presto anche da molte altre città e paesi.