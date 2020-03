Coronavirus: Costa Luminosa, confermati per domani gli sbarchi protetti per 435 marittimi

Prosegue il piano di sbarchi protetti dei componenti dell’equipaggio a bordo di Costa Luminosa, attraccata da venerdì scorso nel porto di Savona. Al momento a bordo si trovano ancora circa 600 marittimi. Il piano prevede, nella giornata di domani, la partenza protetta di 435 membri dell’equipaggio con voli dagli aeroporti di Malpensa e Fiumicino. In vista del loro trasferimento, sono in corso i test per valutarne la positività o meno al Covid-19.

È quanto emerso questa sera dalla riunione in videoconferenza dell’unità di crisi, a cui ha partecipato l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone.

L’obiettivo di Regione, condiviso con le altre Istituzioni coinvolte, è ridurre al minimo indispensabile il numero di marittimi asintomatici che da domani sera rimarranno a bordo della nave.

E’ previsto un aggiornamento dell’unità di crisi per domani mattina alle 11.