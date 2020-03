Camporosso: attivo un servizio di terapia domiciliare fornito dalla Croce Azzurra insieme al Comune

E’ attivo da oggi a Camporosso un servizio di terapia domiciliare, svolto dalla Croce Azzurra di Vallecrosia di concerto con l’Amministrazione comunale.

La pubblica assistenza, che ha anche una sede distaccata a Camporosso, pur in un difficile momento, ha accettato di svolgere questo ulteriore servizio, molto importante per la comunità.

“E’ fondamentale per noi – ha detto il Sindaco Davide Gibelli - perché in questo modo abbiamo un infermiere che, nei casi soprattutto di persone sole, può svolgere un servizio terapeutico casalingo, come ad esempio per fare iniezioni, somministrare medicinali o altro”.

Per il servizio ci si deve rivolgere ai Servizi Sociali del comune allo 0184/287526 oppure al centralino della Croce Azzurra, allo 0184 295455.