Emergenza Coronavirus: da 'Ospedaletti per tutti' i ringraziamenti alla cittadinanza

'Ospedaletti per tutti' interviene per ringraziare tutta la cittadinanza che si sta attenendo alle normative sulla salute emanate dal governo.

Scrivono da 'Ospedaletti per tutti': “In questo modo riusciremo ad avere meno contagi, 'Io resto a casa' è uno slogan che ci permette di dare una mano a tutte le strutture sanitarie che stanno operando al meglio per darci la possibilità di tornare al più presto alla normalità. Vogliamo ringraziare le forze dell’ordine, Protezione Civile, Polizia Locale, non dimenticando gli operatori ecologici tutti insieme permettono che il nostro paese sia sempre sotto controllo e pulito. Grazie. Andrà tutto bene”.