Di che cosa sono fatti gli pneumatici? Tutto quello che dovete sapere

Uno pneumatico è un elemento quotidiano della nostra vita e tuttavia molte persone non sanno ancora di cosa sia fatto. È popolarmente noto che il caucciù sia uno dei suoi materiali principali, ma non è l'unico. Siete curiosi di sapere di cosa sia fatto uno pneumatico? Qui di seguito vi sveliamo quali materie prime fanno parte di questo prodotto essenziale nella nostra vita quotidiana.

Caucciù, il componente principale di uno pneumatico

Se vi state chiedendo di cosa sia fatto uno pneumatico, la materia prima principale è il caucciù! Questo è quello che comunemente chiamiamo gomma o battistrada, sebbene sia presente in altre parti dello pneumatico. La maggior parte delle marche di produttori di ruote utilizza una miscela variabile di due tipi di caucciù. Caucciù naturale e caucciù sintetico. Il caucciù naturale per la fabbricazione di ruote proviene dal lattice, è più caro e costoso da ottenere. D'altra parte, il caucciù sintetico è realizzato con polimeri diversi che sono solo derivati del petrolio. Questi sono più economici anche se subiscono un processo successivo all'estrazione dell'oro nero per la sua fabbricazione. Sapevate che un singolo pneumatico può contenere più di 30 diversi tipi di caucciù?

Nero di carbone, una delle materie prime meno conosciute per le ruote

Questa è forse la materia prima meno conosciuta quando parliamo di cosa sia fatto uno pneumatico. Ma da dove viene questo materiale? Dalla combustione incompleta dei prodotti petroliferi. Non agisce solo come pigmento nella produzione di ruote. È anche un componente chiave dei pneumatici, poiché la sua funzione principale è quella di fungere da rinforzo della gomma. Ma offre anche resistenza all'abrasione per una maggiore durata del pneumatico contro l'usura dovuta all'attrito con l'asfalto.

Acciaio, un elemento essenziale nella fabbricazione di uno pneumatico

Un altro degli elementi importanti nella struttura di un pneumatico è l'acciaio. Questo fa parte delle cinghie radiali, i cerchioni. Esistono diverse qualità di acciaio, a seconda dello pneumatico da fabbricare e anche la quantità utilizzata varia in ciascuna ruota.

Componenti tessili, una parte essenziale di uno pneumatico classico

Vi sorprenderà sapere che un pneumatico contenga anche fibre tessili. Sebbene siano sempre meno utilizzate nella creazione dei pneumatici moderni, le fibre tessili, tuttavia, sono ancora presenti sotto forma di cavi in fibra tessile e tessuti di carcassa in molti dei pneumatici che attualmente utilizziamo.

Minerali e loro derivati, necessari per la fabbricazione di uno pneumatico

Se vi state ancora chiedendo quali altri elementi compongano un pneumatico, dovete sapere che contiene anche minerali e prodotti derivati da questi. Tra questi ci sono zolfo e ossido di zinco. Si potrebbe dire che entrambi sono essenziali per lo sviluppo dei pneumatici attuali. Ma ci sono anche altri minerali che fanno parte delle gomme, come la silice o il cadmio. Alcuni di questi sono presenti come oli minerali.

Composti chimici, elementi essenziali degli pneumatici attuali

La maggior parte degli pneumatici odierni utilizza più di cento composti chimici diversi e nel complesso, questa cifra può superare i 200. Come potete vedere, le materie prime per la fabbricazione di un pneumatico sono diverse. Tra queste ci sono infine, anche acceleratori vulcanizzati e antiossidanti che aiutano a proteggere lo pneumatico dall'usura causata dalla luce solare.

Tutti i materiali sopra descritti sono quelli che compongono oggi un pneumatico moderno.

Tutti i materiali sopra descritti sono quelli che compongono oggi un pneumatico moderno.