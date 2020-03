Sanremo: 46enne tossicodipendente tenta di scippare una donna, denunciata dalla Polizia Municipale

Una pattuglia della Polizia Municipale, nel corso dei controlli per prevenire il contagio da Covid-19, sabato scorso in piazza Colombo a Sanremo, ha fermato in flagranza di reato una donna di 46 anni che aveva appena tentato uno scippo ai danni di una coppia di passaggio.

I componenti della pattuglia, attirati dalle grida della vittima, si sono messi all’inseguito la donna, bloccandola poco lontano. Le verifiche hanno permesso di accertare che la donna aveva appena tentato di strappare la borsetta che la rapinata teneva a tracollo, non riuscendovi. Dopo aver ingaggiato una breve colluttazione con il marito della stessa, la 46enne era poi fuggita.

La donna fermata è italiana, tossicodipendente e con numerosi precedenti penali. E’ stata denunciata per tentato furto con strappo e per l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, in quanto trovata al di fuori della propria abitazione senza un valido motivo.