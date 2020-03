Genova: tutti i ricoverati nei reparti dell'ospedale San Martino per Covid-19, in totale sono ad oggi 270

Ad ora sono 35 (2 sono stati appoggiati sulla nave) i ricoverati in Malattie Infettive, 43 nelle 3 rianimazioni del Policlinico + 5 pazienti in sub intensiva, 30 al Padiglione 10, 81 al Padiglione 12, 25 al 5° piano della palazzina laboratori, 41 quelli al piano terra e al 1° piano del Pronto Soccorso; confermati i due percorsi separati al Pronto Soccorso, uno per pazienti Covid e uno per pazienti con altre patologie.

Al fine di evitare la permanenza di pazienti in Covid in aree considerate a rischio, dopo la visita seguita al tradizionale triage, i pazienti vengono trasferiti direttamente nei reparti attinenti all’eventuale patologia riscontrata.