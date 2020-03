Attualità |

FARE SQUADRA: il commento del segretario della Cgil Fulvio Fellegara a ‘2 ciapetti con Federico’ (Video)

“Sui pagamenti le imprese stanno scegliendo il male minore, anche se non avere il Durc in regola impedirà future possibilità di lavoro – ha detto Fellegara – I sindacati sono visti come un freno ? Scarsa conoscenza o facile qualunquismo”.

Fulvio Fellegara

E’ il segretario Generale della Cgil di Imperia Fulvio Fellegara, intervenuto a ‘2 ciapetti con Federico via skype’, il primo a commentare i dati emersi dal questionario sul turismo all’interno dell’inchiesta on line “FARE SQUADRA”. Molti gli spunti di interesse a partire dall’aspetto occupazionale: “Oltre alla cassa integrazione ed ai licenziamenti – ha detto - c’è anche una realtà che è ancora nascosta ed è rappresentata dalle mancate assunzioni degli stagionali”. Il 60% di chi ha risposto al questionario, ha dichiarato che non pagherà Inps, Iva ed Equitalia rinunciando quindi ad avere il Durc regolare. “Le imprese stanno scegliendo il male minore – ha commentato Fellegara – anche se non avere un Durc in regola sarà un problema, perché impedirà l’accesso ad altre possibilità di lavoro. Questo avrà inevitabilmente una ripercussione occupazionale, perché se le aziende non resistono il passo successivo è il lavoro non garantito”. Dall’inchiesta è poi emerso che i sindacati siano visti per il 68,9% come un freno. “Una risposta dettata probabilmente dalla scarsa conoscenza – ha commentato il Segretario Generale della Cgil di Imperia – è facile fare qualunquismo ed essere affascinati da chi urla e se la prende con il sindacato. Chi verrà troverà infatti un sindacato capace di essere sul pezzo”. E per il futuro? “La stagione estiva è ormai compromessa – ha concluso Fellegara – Sono d’accordo con coloro che hanno dichiarato che una ripresa ci sarà non prima del 2021 e non so neanche se sarà sufficiente”.

Federico Marchi

