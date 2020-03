Castellaro: il sindaco Galatà in preghiera al Santuario di N.S. Di Lampedusa (Video)

Oggi, in occasione della Festa dell’Annunciazione, il sindaco di Castellaro Giuseppe Galatà, accogliendo l’invito rivolto dal Vescovo Mons. Antonio Suetta a tutti i sindaci della Diocesi, si è raccolto in preghiera nel Santuario di N.S. Di Lampedusa.

Assieme al Parroco Don Enrico Molineris e al Presidente della Pro Loco Anfosso Giuseppe, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal DPCM, hanno invocato la protezione di N.S. Di Lampedusa su tutta la Comunità di Castellaro e in modo particolare verso i bambini e gli anziani.Nel corso della preghiera è stato rivolta un’invocazione particolare di aiuto alle persone che oggi soffrono per questo male e per tutti coloro che operano in prima linea prestando loro assistenza.