Imperia: i ringraziamenti di un genitore a operatori sanitari e dirigenza del centro Isah

Una nostra lettrice ci ha scritto per ringraziare l'Isah per il loro lavoro nei confronti della figlia e degli altri ospiti:

"Sono il genitore di una ragazza diversamente abile ricoverata presso il centro Isah di Imperia come residenziale. Purtroppo la settimana scorsa sono stato avvertito dalla dottoressa della struttura che una operatrice della struttura è stata riscontrata positiva al Coronavirus. Loro come struttura si sono subito attivati ad informare Asl 1 del caso. Voglio ringraziare la Dottoressa della struttura e i suoi colleghi che sono sempre vicini ai nostri figli. Un grazie va al dottor Luca De Felice come Direttore della struttura, al Presidente Stefano Pugi e a tutti gli operatori che sono vicini quotidianamente dei nostri figli. Un grazie va all'assessore Regionale Sonia Viale che e sempre in contatto con la Direzione Asl 1. Grazie di cuore per tutto quello che fate per i nostri figli. Vi sono vicino, grazie ancora".