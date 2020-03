Sanremo: anche i bambini della scuola dell'infanzia 'Almerini' per il progetto #andratuttobene Italia

Anche i bambini della scuola dell’infanzia Almerini di Sanremo hanno partecipato a questo bel progetto: #andràtuttobene Italia.

L’iniziativa è nata con l’idea di ‘colorare’ le pagine del web, in questo periodo così tragico, segnato dalla tragedia della morte. “Mandateci i vostri disegni, per sconfiggere il buio di questo momento dettato dall’emergenza coronavirus”: i bambini della scuola Almerini hanno recepito con gioia il messaggio, impegnandosi con semplici colori e con le loro manine, per dare un messaggio di gioia, serenità e speranza.

“E la nostra scuola – evidenzia la dirigenza - non può far altro che augurare ai nostri piccoli artisti, a tutti i bambini ed anche a tutti noi ‘grandi’ di tornare presto alla vita di sempre, fatta di gioia, colori ed abbracci”.