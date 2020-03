La Sda di Imperia dona igienizzante e guanti alla SS. Trinità: i ringraziamenti della Protezione Civile

La Protezione Civile SS. Trinità di Imperia ringrazia il responsabile e il personale del deposito del corriere SDA di Imperia che hanno donato alla squadra igienizzante e guanti.

"Un gesto spontaneo e disinteressato - sottolinea la SS. TRinità - e un grande segno di vicinanza al volontariato, fra l'altro nato da persone che, per il loro lavoro, sono coraggiosamente in prima linea come tanti altri per garantire i servizi essenziali alla popolazione. Sono gesti che ci rincuorano e ci sollevano il morale, nonostante la grave situazione che tutti stiamo vivendo. Grazie di cuore. Siete speciali".