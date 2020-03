Francesi arrivano ad Olivetta preoccupando i residenti: sono arrivati prima del Dpcm e possono restare

Preoccupazione, nei giorni scorsi ad Olivetta San Michele, per l’arrivo di una famiglia di francesi residente a Nizza, proprietaria di un’abitazione del piccolo paesino della Val Roya.

Alcuni vicini, infatti, hanno lamentato l’arrivo della famigliola (Padre, madre e tre figli), visto che non era noto se potesse avere o meno il Covid-19. In più, sabato e domenica scorsi, sono stati visti più volte uscire dalla loro abitazione, in chiaro contrasto alle disposizioni ministeriali.

Ieri il Sindaco, Adriano Biancheri, e gli agenti di Polizia si sono presentati all’abitazione dei 5 francesi, chiedendo spiegazioni. Questi, arrivati sabato scorso prima dell’ultimo Dpcm, erano in perfetta regola e, quindi, possono stazionare nella loto abitazione. Sono però stati invitati a rispettare le normative italiane di non uscire se non per fare la spesa o urgenze.

Il Sindaco, da noi chiamato per capire la situazione, ha confermato il tutto chiedendo anche agli altri suoi concittadini di rispettare le disposizioni e non uscire di casa per recarsi nelle campagne, se non all’interno della propria abitazione.

Ad Olivetta, tra l’altro, molto spesso girano Polizia e Carabinieri, visto che il paese non ha agenti di Municipale. Sul territorio del paese, inoltre, stazionano regolarmente i militari dell’esercito che, sulla Statale 20 controllano i mezzi in transito.