Emergenza Coronavirus e preoccupazioni per l'economia: CNA ed Aschei lanciano #AndareOltre, "La condivisione può darci fiducia"

Nasce #Andareoltre: CNA Imperia ed 'Aschei e Associati', già partner della formazione alle imprese, promuovono una serie di incontri formativi, rigorosamente on line da attivare sulla piattaforma zoom.us. Un nuovo sistema per cercare di comprendere insieme ad esperti di tutti i settori come procedere durante l'emergenza e dopo.



L'ha annunciato Luciano Vazzano, Segretario territoriale CNA della Provincia di Imperia, intervenuto anche su quelli che sono i preoccupanti riflessi che questa emergenza sanitaria sta avendo su tutto il comparto economico provinciale. “Come già annunciato qualche giorno fa, giungono sempre più forti ai nostri operatori, funzionari e dirigenti, nelle sedi o attivati a distanza, segnali di sconforto e timore da parte dei nostri Associati. È un momento molto difficile: la serrata generale coinvolge moltissime nostre imprese, una situazione ancor più drammatica a seguito del DPCM del 22 marzo. Anche le categorie di imprese che continuano a lavorare, dovendo garantire le norme di sicurezza e le distanze minime, sono in grande difficoltà, per non parlare del calo degli ordinativi e dell’export".



"Tantissimi imprenditori stanno facendo ricorso agli ammortizzatori sociali. - analizza - Altri hanno comunque dovuto sospendere le attività: una situazione grave che ci auguriamo possa diventare presto un ricordo, ma nel frattempo dobbiamo mettere in campo tutte le risorse possibili per supportare l’imprenditore come persona, per aiutarlo a pensare oltre l'emergenza e per sostenere, oltre all’allarme sanitario, anche quello sociale ed economico.



#AndreOltre si pone l’obiettivo di migliorare il proprio modo di pensare in tempi di emergenza, tentando di alleviare l’ansia, imparando a gestire la rabbia e capendo come ci comportiamo durante momenti nuovi e mai vissuti, pensando a come riprendere in mano la propria vita: in sintesi, condividendo idee, motivazioni e spirito di cooperazione per andare oltre l’emergenza sanitaria, economica e sociale del Coronavirus.



“Le emozioni giocano un ruolo fondamentale nella vita quotidiana e ancor di più in momenti come questo, in cui ci ritroviamo tutti a vivere all’improvviso una situazione di estrema emergenza, che ha stravolto di fatto tutte le nostre scelte pianificate. - dichiara Luca Aschei - A questo si assommino le responsabilità degli imprenditori, persone che spesso vivono la propria attività con amore, con lo stesso amore che hanno verso la famiglia e rischiano, se lasciati soli, di attuare comportamenti impulsivi, frenetici e irrazionali. La serrata, infatti, li rende più soli: da qui il progetto di far condividere questi sentimenti in incontri di gruppo, in cui potersi confrontare e ritrovare la forza per pensare al futuro".



"Nei prossimi giorni forniremo le indicazioni operative per partecipare a questi 'webinar', prosegue Vazzano - In questo momento di estrema paura per la propria salute e per il proprio futuro, appare sempre più chiara la stretta connessione fra le difficoltà che interessano il mondo del lavoro e le ripercussioni sul benessere psicologico dell'individuo. La condivisione può darci fiducia: è per questo che invitiamo a partecipare agli incontri anche i rappresentanti delle Istituzioni politiche sociali, consci che l’emergenza sanitaria oggi li coinvolga completamente”.