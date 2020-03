Diano Marina: molti i contributi arrivati alla Croce Rossa, i ringraziamenti del presidente Arduino

“In questo drammatico momento a nome mio e del Consiglio Direttivo e di tutti i Volontari del Comitato della Croce Rossa Italiana di Diano Marina, voglio ringraziare tutte quelle associazioni e i cittadini che in vario modo hanno supportato le attività che il Comitato svolge quotidianamente per far fronte all’emergenza Coronavirus verso la cittadinanza”. Interviene in questo modo il presidente della Croce Rossa di Diano Marina, Augusto Arduino.

In particolar modo la Cri dianese ringrazia: il Rotary Club Imperia, il Lions Club Diano Marina che ha donato 500 euro, il Gruppo Pesca Sportiva Diano Marina che ne ha donati 1.000 ed una serie di privati cittadini. I fondi raccolti sono indispensabili per poter far fronte all’acquisto dei Dispositivi di Sicurezza Individuale (DPI) necessari per la salvaguardia dei soccorritori.

Chi volesse supportare tale spesa può effettuare una donazione tramite bonifico al seguente IBAN: IT93 V076 0110 5000 0101 8005 072