Onorevole Gancia della Lega: “il governo sta perdendo tempo sui decreti attuativi per gli aiuti alle nostre imprese”

"Ma cosa aspetta il Governo a predisporre i decreti attuativi per sostenere le nostre imprese in questo momento difficoltà.

Adesso l’Esecutivo non ha più alibi, perché sabato la Commissione Europea ha fatto la sua parte, pubblicando il nuovo regime temporaneo sugli aiuti di Stato che permette all'Italia e agli Stati membri di intervenire in soccorso delle imprese in difficoltà economica a seguito dell'epidemia di Covid19.

Questo nuovo piano UE prevede sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o di pagamento fino a 800.000 euro per ciascuna impresa; prevede erogazione di garanzie pubbliche sui prestiti fino al 90% del capitale di prestito; prevede tassi di interesse ridotti per i prestiti che possono riguardare sia le esigenze di capitale di investimento che di capitale circolante.

Per cui l’Italia ora dispone di ulteriori mezzi per sostenere il nostro tessuto imprenditoriale: ma adesso diventa prioritaria la messa in atto di piani attuativi eppure il Governo inspiegabilmente non si è ancora mosso.

Ma cosa stanno aspettando? Ogni giorno che passa è letale per il nostro sistema produttivo". Lo afferma l’onorevole Gianna Gancia, europarlamentare della Lega.