Con la Confesercenti della provincia di Imperia domani la 'Maratona Social' dedicata al 'DanteDi'

Grazie a Cristina & Adriano delle aziende agricole di Lucinasco 'Armato Cristina' e 'AZ Adriano Blengini', in collaborazione con Dalia Lottero, reflessologa, naturopata, appassionata di teatro, poesia e alchimia trasformativa. “Immaginate di essere in mezzo ai nostri verdi ulivi dove ad attendervi ci saranno i nostri amici cari che leggeranno alcuni versi. Abbiamo il piacere di accogliervi solo virtualmente e immaginate tra il cinguettio degli uccellini le chiacchiere delle rane, la tranquillità della natura ascolterete i versi del sommo poeta Dante".

Un contributo importante dalla Università Côte d'Azur di Nizza con la testimonianza della Prof. Francesca Sensini e della con figlia Emma che hanno scelto il sonetto a due voci 'Due donne il cima delle mente mia': " In questi versi le due figure femminili sono personificazioni di Virtù e Bellezza. Il cuore del poeta le ama entrambe. I due amori sono infatti altrettanto necessari: la bellezza dà il piacere della contemplazione, la virtù invita ad agire per il bene".

Dalla palco della terrazza di casa in Dolceacqua Davide Barella, insegnante, scrittore e curatore di saggi letterari e Fabiana Ferraris, insegnante e attrice ligure, presentano 'I viaggi di Dante': “Una pillola letteraria dedicata alle fonti d'ispirazione alle quali il Sommo attinse per la composizione delle Cantiche dell'Inferno, procedendo parallelamente fra testimonianze scritte e rielaborazioni in versi".

Infine il percorso di Dante descritto da Giancarlo Guerreri, Gran Maestro Aggiunto della Gran Loggia d'Italia, uno dei cinque canti che formano la componente essenziale del Romanzo esoterico 'La Commedia Segreta'. Il titolo del racconto è "Il ritorno dagli inferi e il viaggio verso la LUCE". Il racconto sarà sostenuto da un video, realizzato da Flavio Gorni nel Principato di Seborga, all'interno di una lunga grotta sita presso l'Azienda Agrituristica Monaci Templari, dalla quale sgorga una sorgente, segnalata dal FAI e dichiarata sito di interesse culturale .