FARE SQUADRA, Speciale Turismo: stipendi a rischio da aprile, ripartenza lontanissima, perdite stimate oltre il 60%. Tutti i risultati dell'inchiesta

Una partecipazione importante alla nostra inchiesta on line dedicata al settore turistico. FARE SQUADRA è il progetto editoriale dei nostri quotidiani per avere una fotografia senza filtro della nostra provincia oggi e provare a progettare insieme il dopo coronavirus.

332 persone hanno lasciato i loro dati per essere coinvolti nella fase di progettazione. Un dato importante, che chi conosce il settore di riferimento può capire in modo diverso da un semplice numero.

Sapendo che una rilevazione on line può avere impatti diversi rispetto ad una condotta secondo i disciplinari tecnici, abbiamo epurato il 20% delle risposte ottenute e proponiamo a voi lettori i dati.

I RISULTATI

Hanno risposto non solo albergatori, ristoratori/bar, balneari, ma anche agenzie di viaggio, guide turistiche, e molti imprenditori della filiera come coloro che si occupano di forniture di cibi freschi, surgelati o affini. Circa il 90% delle aziende dichiarano di essere chiuse, il 37,5% non ha dipendenti, la maggiorparte ha meno di 5 dipendenti.

Per fronteggiare la crisi la quasi totalità ha fatto ricorso a Cassa Integrazione o ferie/permessi. Emerge la risposta per cui i titolari chiederanno ai dipendenti di ridursi lo stipendio oppure proprio di rinunciarvi

Il 60% non pagherà Inps, Iva ed Equitalia rinunciando ad avere il Durc regolare, inserirà risorse economiche personali in azienda ma cercherà di non ricorrere a nuovi prestiti con banche o finanziarie, anche se il 40% che dichiara che lo farà rappresenta una parte di aziende che busseranno nelle filiali delle banche imperiesi. La maggior parte dichiara di voler pagare affitti, fornitori (75%) e bollette. Circa il 40% indica che non riuscirà a pagare il commercialista.

Il punto più preoccupante è sulla possibilità di pagare i dipendenti: il 38,5% dice di riuscirci sino a marzo, il 30,8% sino ad aprile, solo il 13,5% dice che può pagarli sempre.

Le misure adottate dal governo non soddisfano per il 48,7%, con il 40,8% che spera in ulteriori misure per poter far fronte a questa terribile crisi. I sindacati sono visti per il 68,9% come un freno, mentre sulle Associazioni di categoria il giudizio non è positivo con le attenuanti del caso che tutti paiono bracolare nel buio di leggi non chiare. Dubbi forti sulla possibilità che lo Stato in queste condizioni riesca a pagare gli stipendi futuri dei dipendenti pubblici (militari, insegnanti ecc).

LA RIPARTENZA

I primi segnali di ripresa sono indicati nei mesi di giugno, luglio ed agosto, anche se la maggiornaza del 28% indica il 2021 come periodo in cui le cose dovrebbero rimettersi davvero in moto.

La maggioranza stima di non riuscire a tenere tutto il personale che aveva in forza prima del coronavirus, quindi prevede comunque riduzioni alla ripresa delle attività

La ricetta che più trova consenso per innestare la ripartenza nel settore turistico è puntare sui flussi consolidati (tedeschi, inglesi, ecc), sui francesi di confine della Costa Azzurra e sulle seconde case di piemontesi e lombardi.

Il compito della regia della ripartenza del turismo viene indicato nella Regione Liguria, nel Governo e nei comuni, a cui si chiede di avere detassazioni (suolo pubblico, tassa rifiuti ecc), parcheggi gratuiti, eventi organizzati con maggiore frequenza oltre ad unirsi in aggregazioni territoriali più forti che abbiamo maggiore potere di investiemento e maggior peso specifico nei tavoli che contano.

La stima sulla perdita di fatturato è allarmante: 48,8% delle risposte indica più dell'80% di perdita stimata, 28% più del 60%, 17,1 più del 40%.

CHI VUOLE RICEVERE L'INCHIESTA COMPLETA DI TUTTI I GRAFICI PUO' FARNE RICHIESTA ALLA MAIL INFO@SANREMONEWS.IT INDICANDO NOME COGNOME ED AZIENDA.

E' attiva la seconda inchiesta dedicata al mondo economico (commercianti, imprenditori, artigiani, consulenti, immobiliari ecc) . Chi è del settore può compilarla cliccando qui