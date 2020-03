Trasmissione del nostro gruppo editoriale sull'emergenza Coronavirus: il Dottor Ferlito per il 118 imperiese "Nessun problema di panico tra la gente" (Video)

Anche ieri il nostro gruppo editoriale (More News) ha prodotto due trasmissioni crossregionali sul tema del momento, ovvero l’emergenza Coronavirus. Dalla Liguria abbiamo avuto ospiti attraverso le redazioni del nostro giornale, di Savonanews e de La Voce di Genova (oltre ad uno sguardo in Costa Azzurra con Montecarlo News) mentre successivamente sono statele redazioni dei giornali piemontesi e lombardi a trattare l’argomento.

Per quanto riguarda Sanremo News e Imperia News abbiamo intervistato il Dirigente del 118 provinciale, il Dottor Stefano Ferlito, che ci ha parlato innanzi tutto della situazione legata alla decisione di accentrare tutti i pazienti positivi al Covid-19 al pronto soccorso di Sanremo: “In quest’ultimo periodo abbiamo avuto un incremento notevole dei pazienti, sospetti o positivi e, quindi, l’accesso ai pronto soccorso ha portato a numeri importanti di persone critiche. Avendo due Dea di primo livello come Sanremo ed Imperia ed un Ppi di Bordighera, abbiamo deciso di concentrare i sospetti casi di Covid-19 nella città dei fiori. Anche perché ad Imperia abbiamo avuto numeri importanti verso il ‘pronto’ di Imperia e per destinare le risorse in un punto unico, anche per preservare le risorse mediche e sanitarie in genere a Sanremo. Una scelta strategica di tutto l’ambito aziendale, che in questo momento è sotto pressione”.

Proprio ieri un medico dell’Asl 1 Imperiese, il Dottor Rodolfo Bastardini, ha annunciato la sua positività al Covid-19. Dottor Ferlito ci sono già problemi di personale all’interno della nostra provincia per i casi di Coronavirus tra medici e paramedici? “Se questo virus, che purtroppo ha colpito prevalentemente il personale sanitario e con il fatto che abbiamo concentrato tutto a Sanremo (ridistribuendo tutto il personale) ci permette di tamponare queste situazioni critiche perché il problema non è solo specialistico ma è di personale sanitario, in modo da gestire e curare i pazienti. Importantissimo è stato il concentramento su Sanremo mentre su Imperia si riesce a fare più facilmente il ‘filtro’ verso la città dei fiori”.

C’è qualche problema di ansia o panico tra chi chiama il 112 e, quindi il 118? “Nella nostra provincia non abbiamo avuto problemi di paure o panico. Tante chiamate di persone preoccupate, questo si, ma si sta facendo un lavoro che per ora tiene anche se ovviamente la situazione può cambiare da un momento allarme. Noi riceviamo tantissime telefonate dove ci vengono raccontati i sintomi dei pazienti. Il nostro compito è quello di tranquillizzare le persone e non far andare in ospedale le persone. Se ha febbre da giorni ovviamente dovrà essere trattenuto in casa per fare la terapia, magari sentendo il medico curante. Ovviamente, in modo semplice, cerchiamo di spiegare come poi richiamare se cambia la situazione, soprattutto per problemi respiratori. Quello sarà il momento di intervenire. La maggior parte chiama e, dopo alcuni giorni la febbre sparisce. Ovviamente poi serve adottare le prescrizioni e stare a casa 14 giorni. Quando invece arriva la telefonata del paziente che respira male e che evidenzia i sintomi del Covid-19 viene chiaramente portato in pronto soccorso”.

Nelle ultime ore abbiamo visto qualche lieve calo nei casi di positività al virus. Quando si potranno avere proiezioni sull’uscita dal tunnel? “E’ una domanda da un milione di dollari. Dovremo avere ancora tanta pazienza e fare attenzione. Sicuramente questa settimana è importante per capire dove andremo. Ci sono molti studiosi che fanno calcoli seri in chiave epidemiologica. Entro fine mese sapremo se abbiamo presto la strada giusta e ne sono certo”.