E' arrivato il previsto freddo dal Polo: sulla nostra provincia temperature all'ingiù, record a Poggio Fearza con -8,1

Il ‘colpo di coda’ dell’inverno 2020 è arrivato, puntuale dopo le previsioni del tempo dei giorni scorsi. Anche se la primavera è già iniziata, da ieri si sono avvertite le prime fredde temperature e l’aria gelida proveniente da latitudini polari, ha fatto il suo ingresso nelle ultime ore sul Mediterraneo determinando un ritorno a condizioni invernali.

Anche se in questi giorni non si fa altro che parlare di Coronavirus, dobbiamo registrare da oggi un forte abbassamento delle temperature, i cui livelli minimi sono scesi, tra ieri e questa mattina, anche di 6/7 gradi in alcune zone. Un motivo in più per restare a casa, rispettando le disposizioni del Ministero.

Nella nostra provincia, come spesso accade, la palma della località più fredda spetta anche oggi a Poggio Fearza, località a 1.800 metri sul livello del mare sopra Montegrosso Pian Latte. Questa mattina la colonnina di mercurio ha fatto segnare ben 8,1 gradi sotto lo zero. Temperature sotto zero anche a: Pigna -3,8, Apricale -2,8, Carpasio -2,3, Col di Nava -2, Verdeggia -0,8 e Ceriana -0,4.

Sopra lo zero, ma comunque sempre particolarmente gelide a: Borgomaro 0,7, Triora 0,8, Pieve di Teco 1,7, Castelvittorio 2,8, Seborga 3,7, Pontedassio 4,4 e Rocchetta Nervina 5,4. Leggermente più alte sulla costa con, nell’ordine: Imperia e Diano Marina 7,3, Sanremo, 7,9 e Ventimiglia 8,8. Da segnalare l’unica località dell’entroterra allineata alle temperature costiere è Airole con 7,4.

Al momento il vento è relativamente calmo dopo le folate di ieri con qualche raffica che ha anche raggiunto i 70 km/h nella zona di Imperia. Per oggi è prevista una giornata poco nuvoloso, con addensamenti più compatti nel corso delle prossime ore. Domani nubi in aumento e clima ancora freddo e ventoso. Possibilità di deboli precipitazioni tra giovedì e venerdì.