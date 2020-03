Da Genova una buona notizia: donna di 27 anni Covid positiva è stata stubata oggi e sta meglio

Una paziente di 27 anni, ricoverata il 13 marzo scorso nel reparto di Malattie Infettive e spostata il 16 marzo in Rianimazione dove è stata intubata, sottoposta a diversi cicli di pronazione e dopo l'assunzione di nuovi farmaci per l'immunomodulazione (controllo e inibizione delle citochine), ieri è stata stubata, avviata al risveglio ed oggi è stata spostata in ‘Area Critica’ di Medicina.

Nella foto, insieme alla 27enne, a sinistra la Dott.ssa Patrizia Guido e, a destra, il Dott. Marco Lattuada, direttore di Anestesia e Rianimazione.