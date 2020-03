Coronavirus: morto al San Martino il cameraman e giornalista Paolo Micai, era ricoverato alle Malattie Infettive del San Martino

Il mondo del giornalismo ligure piante Paolo Micai, morto questa mattina all'età di 60 anni nel reparto di malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova dove era ricoverato a causa del coronavirus. Prima che il virus lo colpisse stava lavorando a un documentario sulla ricostruzione del ponte Morandi.



Lo ricorda il presidente della regione Giovanni Toti: "E’ con un grandissimo dolore che esprimo il cordoglio mio e di tutta la Giunta regionale per la scomparsa di Paolo Micai. Paolo era uno stimato professionista, un regista televisivo validissimo che ha lavorato per Mediaset e per tantissime altre aziende televisive. Oggi la televisione e l'informazione perdono uno dei suoi migliori professionisti. Un pensiero commosso va alla famiglia in questo momento di dolore". Al cordoglio del presidente Toti si unisce anche l’Ufficio Stampa di Regione Liguria che esprime le sue più sentite condoglianze alla famiglia.



Anche l'ordine dei giornalisti della Liguria esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Micai: "E’ morto stamattina nel reparto di malattie infettive del San Martino, stroncato dal coronavirus, Paolo Micai, cameramen e giornalista professionista genovese di 60 anni. Micai lavorava per Mediaset. Aveva seguito tutti i principali avvenimenti genovesi degli ultimi anni ed era ricoverato da una quindicina di giorni a causa del Covid 19. Negli ultimi giorni le sue condizioni si erano aggravate e Paolo dopo aver indossato il casco respiratorio era stato intubato. All'alba di oggi il decesso. Micai è stato colto dal male mentre stava seguendo l’emergenza coronavirus effettuando dirette da diversi ospedali. Professionista attento e scrupoloso, coraggioso, innamorato del suo lavoro, generoso e disponibile verso i colleghi, Paolo era molto stimato ed apprezzato. Ai familiari giungano le condoglianze dell'Ordine dei Giornalisti della Liguria".



Anche le redazioni di Sanremo News e Imperia News si associano alle condoglianze alla famiglia.