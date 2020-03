Una tenda polifunzionale alla Croce Verde Intemelia della Fondazione Casartelli-Perraro

Anche la Fondazione ‘Livio Casartelli-Ippolita Perraro’, presieduta dal dott. Armando Bosio, già protagonista di diverse concrete iniziative di solidarietà sociale per il bene comune realizzate sul territorio provinciale ed in particolare nella Città di Ventimiglia, scende concretamente in campo per contrastare il diffondersi del coronavirus.

Il Cda della Fondazione ha infatti deciso di donare alla pubblica assistenza ‘Croce Verde Intemelia’ una tenda polifunzionale dotata di alcune brandine letto per la "decontaminazione" del personale medico e volontario che verrà installata negli spazi antistanti la propria sede.

Il presidio verrà utilizzato, al termine di ogni intervento ‘a rischio contagio’, per la sanificazione del personale con l’utilizzo di tutte le necessarie strumentazioni. “E' sicuramente un modo razionale - afferma il Presidente Bosio - per avere i necessari percorsi dedicati al contenimento del contagio sempre più efficaci e in grado di velocizzare il lavoro dei volontari. Il presidio, oltre che nell'immediato, potrà essere impiegato anche in future emergenze sanitarie e non. E' un piccolo ma tangibile segnale della nostra vicinanza a chi giornalmente affronta con impegno, coraggio e dedizione, un compito arduo, rischioso e molto faticoso. A tutti loro vogliamo inviare il nostro più sincero apprezzamento”.