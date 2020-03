Speciale Coronavirus: questa sera alle 20:45 se ne parla a “2 ciapetti con Federico”

La puntata di questa sera di ‘2 ciapetti con Federico’ sarà dedicata alla terza settimana di chiusura in seguito all’emergenza Coronavirus. In apertura di trasmissione, condotta da Federico Marchi, interverrà il direttore generale della Asl1 Marco Damonte Prioli che parlerà della tenuta del sistema sanitario in provincia di Imperia e delle ultime misure adottate. Subito dopo l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Sanremo Massimo Donzella illustrerà la situazione dei cantieri presenti in città, tra quelli che sono stati inevitabilmente chiusi e quelli che possono rimanere aperti, dando anche uno sguardo al futuro con nuovi progetti.

A seguire Carlo Boeri, volontario della Croce Rossa di Sanremo e delegato per le telecomunicazioni, e Liliana Allaria, titolare delle Onoranze Funebri Armonia e presidente regionale della Federcofit, parleranno di come stiano affrontando il lavoro tra difficoltà e spirito di servizio verso gli altri. In chiusura in trasmissione interverranno Giorgio Giannone della Baz Animation che ha lanciato su You Tube l’iniziativa #iogiocoacasa e Antonio Galante che da Cosio d’Arroscia pubblica alcune barzellette sul proprio profilo Facebook cercando di portare un po’ di serenità in questo difficile momento.

La trasmissione, realizzata via skype nel rispetto delle misure di contenimento del Covid-19, inizierà alle ore 20:45, e sarà visibile sui siti di Sanremonews e Imperianews, sulle rispettive pagine Facebook, e sulla pagina ufficiale della trasmissione.

