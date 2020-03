Sanremo: in un mese e mezzo dal Festival alla chiusura, oggi l'Ariston però espone il tricolore (Foto)

Poco più di un mese fa era il centro dell’attenzione di tutta Italia ed oggi è purtroppo chiuso. Stiamo parlando del Teatro Ariston di Sanremo che da oggi espone il tricolore.

Lo fa in modo digitale, utilizzando i suoi mega schermi con scritto anche un grande ‘Grazie’. In un mese e mezzo sono cambiate tante cose e siamo passati dalle migliaia di persone assiepate di fronte al teatro del Festival al ‘deserto’ totale di oggi.

La proprietà dell’Ariston ha comunque deciso di fare come tanti da finestre e terrazzi ed esporre un tricolore tutto suo per far sentire l’Italia unita in un momento drammatico come questo.

(Foto di Tonino Bonomo)