Bordighera: risolto problema sull'impianto fognario in Arziglia, trovati i pezzi per le pompe di sollevamento

Ieri mattina sono stati ultimati i lavori atti ad assicurare il funzionamento della vasca di pompaggio fognario in Arziglia, presso via al Camposanto a Bordighera. Grazie all’intervento dell’Ufficio Tecnico, della squadra lavori e dell’impresa Rapellini è stato possibile reperire anche i pezzi speciali per assicurare il corretto funzionamento delle pompe di sollevamento.





"La vasca ora svolge pienamente le sue funzioni; essa è attualmente coperta con lastre prefabbricate auto portanti in attesa di poter eseguire il getto superiore in calcestruzzo, che completerà l’opera in modo definitivo. - spiegano dal Comune di Bordighera - Verrà ultimato non appena sarà possibile avere a disposizione il materiale e le attrezzature necessarie".