Sanremo: è stato trovato un cane in via De Amicis, si cercano i proprietari

Ieri è stato trovato questo cagnolino taglia piccola, di parvenza anziano, vicino Via De Amicis a Sanremo. Non ha chip. È stato chiamato il servizio accalappiacani che lo ha portato al Pluto's Residence.

Se qualcuno lo ha perso o ha notizie dei suoi proprietari può telefonare al 338 2366385 diversamente rimarrà in canile.