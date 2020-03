Vallecrosia: l'Amministrazione vicina ai cittadini con una trasmissione in diretta sui social (Video)

Il Comune di Vallecrosia ha deciso di essere il più vicino possibile alla cittadinanza e lo fa con dirette Facebook che si svolgono dal Comune della cittadina rivierasca.

Il Sindaco, Armando Biasi, ha dato il via questa mattina all’esperimento, che ha già riscontrato un buon successo di pubblico. Lo ha fatto insieme a Giuseppe Ierace, assessore con delega a scuola, sport, politiche familiari e giovanili del comune.

“Abbiamo preso questa decisione – ha detto Biasi – anche perché veniamo investiti di moltissime chiamate da parte dei cittadini che, giustamente, hanno bisogno di informazioni. Siamo in un momento molto difficile e sono particolarmente arrabbiato con il governo nazionale, perché manca una logica di programmazione dell’emergenza. Insieme a quella sanitaria, per la quale chiedo a tutti di stare a casa, c’è anche l’aspetto della tenuta sociale e dell’aspetto economico. Proprio su questo non vedo risposte dal Comune e, noi sindaci stiamo cercando di far capire le preoccupazioni dei cittadini per lavoro ed economia in genere. Vogliamo avere un rapporto diretto con i cittadini, giorno dopo giorno, per ascoltare le problematiche di tutti”.

Molte le domande, una novantina circa, sulle varie problematiche che si vivono in questo periodo: “L’Amministrazione comunale è sicuramente l’ente pubblico considerato più vicino al cittadino – ha proseguito Biasi – ed abbiamo deciso di metterci a disposizione di tutti per le domande che vogliono porre a noi”.

L'intera trasmissione:

Tra le domande anche quelle sulla spesa dei prodotti di prima necessità tra cui gli alimentari. In molti, ad esempio, hanno chiesto se si può fare la spesa nei comuni limitrofi: “Il Prefetto – ha risposto il Sindaco - ha chiarito che deve essere fatta nel proprio comune ma, se non ci sono punti di acquisto nel proprio, si può fare in quello più vicino”.

Altre hanno riguardato l’acquisto delle mascherine ma, anche e soprattutto, il futuro economico di tutti noi: chi non potrà pagare l’affitto, le persone che hanno partita Iva come faranno a breve e molto altro: “Queste sono problematiche – prosegue Biasi – che molti stanno già avvertendo e si sta pensando ai prossimi giorni quando si avranno i primi problemi veri sul piano economico”.

La trasmissione si svolgerà tutti i giorni, dalle 10 alle 12: “Come ha detto Macron siamo in guerra e, come accadeva, in quei momenti dobbiamo essere vicini alla gente. Ai tempi c’era la radio, oggi abbiamo i social. Il Sindaco deve fare servizio civico e sono davvero felice per l’iniziativa e per il senso di comunità che mi è stato restituito”.