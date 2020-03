Sanremo: oggi i residenti si sono dimostrati obbedienti, #iorestoacasa ha funzionato e la ciclabile era vuota (Foto)

Anche questa mattina la Polizia Municipale di Sanremo ha svolto tutta una serie di controlli sulla pista ciclabile e, finalmente, è stato appurato che i sanremesi hanno risposto davvero bene all’appello di non uscire da casa.

Ieri, purtroppo, complice anche la domenica e la bella giornata di sole, i controlli avevano evidenziato alcune persone che non rispettavano il divieto mentre oggi, finalmente, la ciclabile era totalmente vuota.

Complice anche il vento forte e freddo che sta spazzolando la riviera di Ponente la ciclabile si presentava del tutto deserta come anche le spiagge limitrofe. Solo qualcuno che, in strada Tre Ponti, portava a spasso il cane ma gli agenti hanno verificato che abitassero nelle immediate vicinanze e tutto è risultato regolare.