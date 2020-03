Ospedaletti: conferma del Sindaco Daniele Cimiotti "Nessun caso di contagio nella nostra città"

Il Sindaco di Ospedaletti, Daniele Cimiotti, fa il punto della situazione riguardo la popolazione del suo Comune in emergenza sanitaria: “Nessun caso di contagio ad oggi è stato rilevato a Ospedaletti. Nessuna comunicazione ufficiale dall'Asl n° 1 ci è pervenuta in tal senso, a conferma che i due presunti casi di cui si è parlato nei giorni scorsi, riguardano abitanti di comuni confinanti”.

“A questo proposito - prosegue - confermo che sono quattro le persone di Ospedaletti che sono entrate in contatto con i due casi di positivi sopracitati e nei loro confronti è subito scattato il protocollo di messa in quarantena a casa. Una di loro ha terminato la sua quarantena nella giornata di sabato 21 marzo, altre due termineranno la loro quarantena nella giornata odierna, e la quarta persona resterà in quarantena sino al prossimo 29 marzo”.

Il Sindaco Cimiotti rivolge un invito a tutti gli abitanti di Ospedaletti: “Restate a casa, mi hanno segnalato ancora che troppe persone si recano più volte alla settimana presso i centri di distribuzione alimentare, creando assembramenti che sono assolutamente da evitare. Vi chiedo dunque di organizzare e pianificare gli acquisti di generi di prima necessità al massimo per due volte alla settimana o di usufruire dei servizi di consegna a domicilio approvati e autorizzati da questo Comune per la spesa settimanale”.