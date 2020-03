Il milite di una pubblica assistenza chiede le offerte solo per la sua: la puntualizzazione di Luciano Siani

Ha destato non poca preoccupazione, tra le pubbliche assistenze, il messaggio lanciato sui social dal volontario di una ‘Croce’. Questo, infatti, aveva chiesto di indirizzare tutte le donazioni alla propria pubblica assistenza.

Sul fatto è intervenuto Luciano Siani, Consigliere del Cipas, il consorzio delle pubbliche assistenze. “Tutte le pubbliche assistenze della provincia stanno facendo i trasporti delle persone affette da Coronavirus e le donazioni vengono utilizzate per acquistare materiale fondamentale per la sicurezza dei militi. Vogliamo puntualizzarlo, anche se la pubblica assistenza di cui fa parte il milite non ha nessuna colpa, che tutte le ‘croci’ si occupano del problema ed è corretto che tutte possano ricevere le offerte”.