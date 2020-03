Il Comune di Triora non si ferma nell'emergenza Coronavirus, prima giunta da casa per l'amministrazione Di Fazio (Foto)

Prima giunta a distanza per l'amministrazione comunale di Triora, primo comune ad aver attivato questo tipo di servizi di smartworking. La settimana scorsa si sono riuniti in teleconferenza il sindaco Massimo Di Fazio, il vicesindaco Giovanni Nicosia e l’assessore Giacomo Oliva ed anche i due dirigenti Valter Pastorelli e Luca Bianchi. Tutti ovviamente collegati dalle proprie abitazioni.



Una innovazione per Triora resa possibile grazie all'operato del vicesindaco. La sperimentazione è stata avviata già da alcuni giorni, dando la possibilità ai due funzionari di poter lavorare casa, accedendo virtualmente a tutto ciò che era presente in Comune. Il bilancio positivo su questa attività ha destato anche l'interesse degli altri paesi dell'Unione delle Valli Argentina ed Armea che presto potrebbero dotarsi di questo metodo.



Una novità nel panorama provinciale che sarà presto adottata da molti altri Comuni, considerando la possibilità che il Governo protragga le attuali misure restrittive per contrastare il diffondersi del contagio da Coronavirus. Questi sistemi permettono agli enti di poter portare avanti la propria attività, senza mettere a rischio i componenti dell’amministrazione o il personale degli uffici.



Il lavoro da casa è un’opportunità indispensabile per tutte le amministrazioni e le istituzioni in generale soprattutto nei comuni più piccoli. Infatti, in realtà con pochissimi dipendenti se anche uno di loro venisse contagiato l’ente rischierebbe di dover fermare o rallentare considerevolmente la propria attività amministrativa. Una possibilità inconcepibile in un momento così singolare dove tutti, dalle città ai piccoli borghi dell’entroterra, devono essere in grado di rispondere alle paure ed alle necessità dei cittadini.