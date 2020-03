Emergenza Covid-19: grido d’allarme del Siap “Carenza dpi e tamponi per il personale della Polizia”

“Malgrado lo sforzo importante messo in campo dalla Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, purtroppo le risorse a disposizione dei Medici Competenti dei Questori e Dirigenti della Polizia di Stato presenti sul territorio ligure per prevenire e tutelare i poliziotti che sono esposti a rischio Covid19, attualmente non sono sufficienti. Ci riferiamo alla grave carenza di DPI (mascherine FFP2/FFP3/chirurgiche) e all’oggettiva difficoltà di poter effettuare i tamponi agli operatori”.

Interviene in questo modo Roberto Traverso, Dirigente Nazionale del Siap, che prosegue: “A tal proposito, mentre si sta perdendo tempo a disquisire sulla logica e auspicata scelta di sottoporre a tampone tutti gli operatori a rischio, i medici della Polizia di Stato della Liguria non riescono ad effettuare autonomamente i tamponi per i poliziotti sintomatici perché, non esistendo una procedura specifica per gli operatori della Polizia di Stato, la richiesta viene gestita con le procedure previste dal 112 attraverso gli operatori dell’Asl che in un momento così convulso e complesso, determinano lunghi tempi d’attesa che si ripercuotono oltre che sulla sicurezza degli operatori anche sulla funzionalità della Polizia di Stato”.

“Si tratta di una situazione a dir poco preoccupante, prima di tutto per la salute dei poliziotti liguri ma anche per le conseguenze che potrebbe determinarsi all’interno di un contesto lavorativo complesso che per motivi istituzionali non può permettersi di chiudere i battenti per quarantena Covid19 e che deve essere assolutamente preservato il più possibile. Pertanto abbiamo chiesto ufficialmente al Presidente del Consiglio Regionale di informare tutti i Capigruppo della Regione Liguria affinché le urgenti criticità evidenziate dalla nostra organizzazione sindacale vengano valutate al più presto”.