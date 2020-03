Emergenza Coronavirus: la proverbiale ‘accoglienza’ ligure finisce su una maglietta in vendita per sostenere la Croce Rossa di Sanremo (Video)

In questo periodo ogni occasione è buona per strappare un sorriso e, perché no, fare anche del bene. Con questo spirito il sanremese Alan Arrigo ha avuto l’idea di produrre delle magliette dalla cui vendita si ricaveranno fondi da destinare interamente alla Croce Rossa Italiana.

La t-shirt recita testualmente: “Regole per sconfiggere il Coronavirus: state a casa vostra, state lontani dalle persone, evitate ogni forma di contatto fisico, non ospitate foresti, evitate il turismo. Belin! Il protocollo ligure è diventato uno standard mondiale”. Un pizzico di ironia sulla proverbiale ‘accoglienza’ ligure che, in questo periodo, è diventata protocollo.

Chi volesse acquistare le magliette e contribuire, così, alla donazione per la Croce Rossa di Sanremo può trovare tutte le informazioni cliccando QUI.