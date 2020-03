Emergenza Coronavirus: la giunta di Ventimiglia ha disposto la sanificazione del Comune

Su volontà della Giunta comunale di Ventimiglia, a tutela della salute dei dipendenti e dei visitatori del Comune di Ventimiglia, è in corso la sanificazione di tutti gli uffici comunali. Questo intervento di igienizzazione degli edifici pubblici è giunto dopo che l'Amministrazione Scullino aveva effettuato lo stesso trattamento su strade e marciapiedi.





Il Sindaco Scullino, nel ringraziare l'ufficio Igiene pubblica che ha organizzato l'intervento per evitare e contrastare il diffondersi del virus, ha rinnovato l'invito a restare a casa, più volte ripetuto anche nei giorni scorsi. "Siamo noi - ha aggiunto il sindaco Scullino - che attraverso i contatti personali e non mantenendo le distanze opportune, contribuiamo a diffondere il virus. In Italia abbiamo avuto lievi segnali di flessione dei soggetti dichiarati positivi al Covid-19, ma nella nostra provincia sono aumentati. Dobbiamo superare le prossime due settimane per capire se potremo presto tornare ad abbracciarci".