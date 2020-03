Emergenza Coronavirus: il messaggio di speranza della piccola Rita Longordo con la nuova canzone “Andrà tutto bene (restiamo insieme)” (Video)

C’è sempre bisgno di un messaggio positivo di speranza, specie durante giorni complessi come quelli che stiamo vivendo. “Andrà tutto bene (restiamo insieme)” è il titolo dell’ultima canzone della piccola Rita Longordo, la bussanella vincitrice dell’ultima edizione de Lo Zecchino d’Oro.

Il brano scritto da Alessandro Visintainer del Coro dell’Antoniano di Bologna e interpretato da Rita, in pochi giorni ha già ottenuto decine di migliaia di visualizzazioni sui social, ma anche in televisione. Un nuovo riconoscimento per il talento della piccola cantante nostrana, ma anche un messaggio positivo per un Paese in grande difficoltà e che sarà risollevarsi anche grazie ai propria talenti, partendo soprattutto dai giovani.

Il video di “Andrà tutto bene (restiamo insieme)”