Emergenza Coronavirus: Fp-Cisl e Uil-Fpl chiedono i tamponi per gli operatori sanitari

“Viste le misure suggerite a livello regionale ossia di procedere al tampone esclusivamente se si manifesta sintomatologia relativa al Covid-19 - scrivono i sindacati - considerato l'alto numero di operatori che negli ultimi giorni sono stati a contatto con pazienti positivi senza i dovuti PDI anche in reparti ritenuti 'puliti' dove in alcuni soggetti si erano manifestati anche dei sintomi, chiediamo di effettuare la ricerca del Codiv-19 attraverso il tamponea rino-fageo o la ricerca sierologica a tutti i lavoratori della Asl1 e a tutti i dipendenti che operano nella case di riposo, Rsa e istituti per disabili”.

“Questo al fine di decidere più correttamente il percorso organizzativo da intraprendere - conclude la nota delle sigle - diversamente la diffusione del virus all'interno delle strutture sanitarie e socio sanitarie sarà incontrollabile ed inarrestabile. Non si può aspettare che la virulenza aggressiva del Covid-19 regredisca naturalmente, si devono mettere in campo tutte le capacità organizzative e gestionali, utilizzando tutti i sistemi di prevenzione in possesso per definire un percorso chiaro”.