Emergenza Coronavirus: agricoltori e cassa integrazione, la CIA della provincia di Imperia ricorda come accedere a questa misura

"Le domande per la concessione della Cassa integrazione in deroga ai sensi dell’art. 22, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, dovranno essere esclusivamente presentate in modalità telematica accedendo al sito di Regione Liguria".



Lo ricordano dalla CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori della provincia di Imperia. "Vi chiediamo pertanto di comunicare i nominativi delle aziende interessate alle mail del vostro consulente di riferimento: Bracco - r.bracco@cia.it, Pizzio - s.pizzio@cia.it o Raimondo - c.raimondo@cia.it" - aggiungono.