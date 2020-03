Sanremo e la vita amministrativa al tempo del Coronavirus: la Giunta va su Skype e si pensa al consiglio comunale da casa

Prima si pensava a uno ‘stop’ di una settimana, poi di un mese. Ora, a tutti gli effetti, è difficile immaginare quando si tornerà alla normalità. Anche il mondo della politica locale deve, quindi, pensare a una riorganizzazione per fare in modo che la macchina comunale non si fermi. C’è sì un’emergenza da gestire, ma non si possono dimenticare i problemi di tutti i giorni e, soprattutto, le scadenze amministrative.

In queste settimane le riunioni e gli appuntamenti della Giunta matuziana si sono spostate sui mezzi telematici con Skype in pole position come soluzione per ovviare alla mancanza di contatto umano. Ma resta il problema per appuntamenti più ‘ampi’ come il coniglio comunale. La data della prossima riunione non è ancora stata fissata, prima si attende di sapere quali saranno le prossime disposizioni e, soprattutto, si aspetta l’ufficialità dell’allungamento del ‘lockdown’ a dopo Pasqua.

Poche le strade possibili: se il divieto sarà alleggerito si potrà pensare a una riunione di consiglio senza pubblico e con tutti i protagonisti a distanza di sicurezza. In caso contrario, invece, la soluzione sarà quella telematica con i consiglieri e tutti gli attori del consiglio collegati da casa. Al momento gli uffici e il presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande stanno vagliando le varie ipotesi con non poche difficoltà per il sistema di verbalizzazione della seduta.

Intanto tutta la macchina amministrativa è in attesa di sapere se il Governo opterà per una stretta delle misure e, soprattutto, se arriverà il già annunciato prolungamento della ‘chiusura’ sino almeno a oltre la metà di aprile.