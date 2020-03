La Russia di Putin aiuta l’Italia: Piana ringrazia console generale di Genova “Siete un popolo meraviglioso”

“Nell’emergenza coronavirus la Russia di Putin aiuta l’Italia. Siete un popolo meraviglioso. Vi ringrazio”: è la sintesi del messaggio inviato oggi dal presidente dell’Assemblea legislativa della Liguria e consigliere regionale Alessandro Piana (Lega) al console generale della Federazione Russa a Genova Marat Pavlov.

“L’arrivo in Italia - ha aggiunto Piana - della task force aviotrasportata dall’Aeronautica russa, inviata su ordine diretto del presidente Vladimir Putin, che a mia volta ringrazio, ci ha fatto molto piacere. I nove velivoli Ilyushin hanno trasportato 100 medici militari tra virologi ed epidemiologi nonché 8 squadre mobili di medici e infermieri con tutte le attrezzature sanitarie (come ventilatori polmonari, impianti di disinfezione, mascherine, occhiali, tute, guanti e altri dispositivi individuali di protezione) per aiutare i loro colleghi e i nostri eroi negli ospedali del Nord Italia nella battaglia contro il Covid-19. Sono grato al popolo russo per questo atto di affetto e solidarietà. E’ l’ennesima dimostrazione tangibile che, a differenza dell'Europa, la Russia ama l'Italia”.