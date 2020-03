Alcuni associati di 'Futura Sanremo' aderiscono ad un altro movimento: il Direttivo "Noi andiamo avanti per la nostra strada"

"Il Direttivo del Movimento prende atto della nascita della nuova formazione politica alla quale hanno aderito alcuni ex nostri associati. Puntualizziamo che si era parlato con i fondatori di una collaborazione, ma al momento non ci sono i presupposti di un possibile appoggio nonché collaborazione tra i nostri movimenti”.

Interviene in questo modo la direzione del movimento ‘Futura Sanremo’, che prosegue: “Proprio perché abbiamo sempre dichiarato di essere di centrodestra ed avendo constatato che troppe anime di differente posizione politica non possono stare insieme, vogliamo continuare a seguire il nostro percorso da soli, decidendo con il direttivo il da farsi volta per volta su ogni argomento. La nuova nata si colloca secondo noi in un’area politicamente mista, nella quale non crediamo, con soggetti di chiara connotazione di destra affiancati da altri di opposta fazione politica. Altresì non crediamo che in questo momento la nostra Sanremo avesse bisogno della formazione di un ulteriore movimento politico da collocarsi nel già caotico scenario del centro-destra cittadino”.

Futura oramai va verso il suo terzo anno: “Abbiamo dato visibilità a ragazzi giovani che si sono affacciati per la prima volta alla politica, e che alla fine sono rimasti con noi. Intendiamo continuare su questa linea, allargando le maglie ora anche alla politica nazionale ma continuando a lavorare per il bene di Sanremo e per portare in città un centrodestra unito in grado di dare una vera alternativa”.